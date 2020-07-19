Наперекор всему: как прошла московская Олимпиада 1980 года

Ровно 40 лет назад, 19 июля 1980 года, торжественной церемонией на Большой спортивной арене Центрального стадиона им. В.И. Ленина в Лужниках были открыты XXII Олимпийские игры. Как это было — смотрите в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images
По политическим причинам 65 стран мира объявили бойкот первым в истории Играм, проводившимся в Восточной Европе. Тем не менее многие спортсмены приехали в СССР и выступали под флагом МОКа
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Фото: Getty Images
Москвичи и съехавшиеся со всего мира поклонники спорта спешили занять места на трибунах
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Олимпийский огонь внес на стадион трехкратный олимпийский чемпион, великий советский легкоатлет Виктор Санеев. Так был дан старт празднику спорта
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Фото: Getty Images
Красочная церемония открытия в Москве, продолжавшаяся около трех часов, задала тон всем последовавшим Олимпиадам
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Фото: Getty Images/Hartmut Reeh
Великий гимнаст Александр Дитятин поставил на московских Играх абсолютный рекорд, завоевав три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Соревнование в беге на 3000 м с препятствиями стало одним из наиболее захватывающих спортивных событий Игр
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Фото: РИА Новости/Александр Макаров
На трибунах можно было увидеть болельщиков самого разного возраста. Проведение Игр в Москве ознаменовалось безупречным порядком и полным отсутствием серьезных происшествий
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Фото: РИА Новости
Июль и август были выбраны для проведения Игр не случайно. Метеорологи проанализировали данные наблюдений за погодой в столице за 100 лет и пришли к выводу, что эти два месяца в Москве самые теплые
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
В матче по гандболу советская команда одержала победу над югославскими спортсменами
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Фото: РИА Новости/Владимир Родионов
В финальной схватке турнира по классической борьбе сошлись болгарин Александр Томов (слева) и наш Александр Колчинский, завоевавший в итоге золотую медаль
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Фото: РИА Новости
3 августа во время торжественного закрытия Олимпиады на поле «Лужников» вышли десятки олимпийских Мишек
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Гимнастка Елена Давыдова 24 июля стала абсолютной чемпионкой Игр, обойдя румынскую рекордсменку Надю Команечи
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Фото: РИА Новости
Новозеландские спортсмены и болельщики приехали в Москву, несмотря на объявленный правительством их страны бойкот
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Фото: РИА Новости
В финале церемонии закрытия под песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «До свидания, Москва» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой в московское небо плавно поднялся огромный олимпийский Миша
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