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На учениях рыба ударила по лицу главу минобороны Молдавии

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Фото: facebook.com/ Alexandru Pînzari
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Во время военных учений в бронетранспортер главы минобороны Молдавии Александра Пынзаря запрыгнула рыба и ударила хвостом ему по лицу. Об этом сам министр написал на своей странице в Facebook, прикрепив соответствующий видеоролик и сопроводив его песней In The Army Now группы Status Quo.

Пынзарь преодолевал водные преграды на БТР и во время прохождения инспекции полигона ехал с открытым люком. Вокруг него из воды выныривали рыбы. Когда он отвернулся в сторону, одна из рыб выпрыгнула из воды и ударила министра по лицу, а затем упала ему под ноги.

«Было неожиданно, даже смешно. Вообще признаю — я не большой поклонник рыбалки, но желаю всем рыбакам, чтобы им так же везло с уловом, как повезло сегодня мне», — прокомментировал он видео.

В марте 2019 года пользователи социальных сетей высмеяли учения буксира Военно-морских сил (ВМС) Украины «Корец» в Азовском море, запись которых была опубликована на видеохостинге YouTube.

Учения прошли 11 марта. На ролике видно, как военнослужащие упражняются в стрельбе и мечут гранаты за борт корабля. Пользователи соцсетей назвали действия военных клоунадой и сравнили с браконьерством. Некоторые юзеры сравнили выход судна с рыбалкой и задались вопросом, не собираются ли моряки глушить рыбу.

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