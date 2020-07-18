Минтранс предложил субсидировать поездки семьей в купе поездов

Минтранс России подготовил проект о субсидировании льготных тарифов на семейные поездки в купе поездов дальнего следования для развития внутреннего туризма. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что проект разработали в рамках общенационального плана восстановления российской экономики.

«В проекте постановления определены маршруты, исходя из перечня, предоставленного Федеральным агентством по туризму», — отмечается в записке.

Перевозки по этим маршрутам предполагается субсидировать в объеме до 835 млн рублей. Число перевезенных пассажиров может составить порядка 350 тыс. человек.

«Установление льготного тарифа будет иметь стимулирующий характер при приобретении билетов на проезд в туристических целях», — уточняют разработчики проекта.