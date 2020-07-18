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С повышением возраста молодежи согласились 24% россиян

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Согласно опросу одного из агрегаторов по поиску работы, с увеличением возраста молодежи согласны 24% россиян. Столько же опрошенных уверены: поднимать планку с 30 до 35 лет необязательно.

Отодвинуть границу зрелости особенно хотят люди в возрасте 25–34 лет (30% нравится такая идея). Каждый пятый считает: юность заканчивается в 25. 22% россиян еще более строги: молодыми считают только тех, кому еще не исполнилось 20 лет.

Изменить возраст молодежи на этой неделе предложили в Совете Федерации. Новую норму могут ввести в 2025 году. До этого времени молодыми будут считаться россияне с 14 до 30.

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