В Ульяновске во время тренировочного полета оторвалась дверь самолета

Во время учебно-тренировочного полета в Ульяновске оторвалась дверь самолета. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает «УлПресса».

На борту самолета DА-40NG, принадлежащего Ульяновскому институту гражданской авиации, находились командир-инструктор и курсант. При заходе на посадку задняя дверь воздушного судна открылась и оторвалась от корпуса. Самолет был вынужден уходить на второй круг.

Указано, что никто не пострадал. Оторванную часть корпуса удалось отыскать.

Ульяновская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

В июне стало известно, что у американского истребителя пятого поколения F-35A Lightning II на базе ВВС США Hill в штате Юта подломились шасси в ходе приземления после тренировочного полета. Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса была временно закрыта, а тренировочные полеты приостановлены.