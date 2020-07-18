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В Ульяновске во время тренировочного полета оторвалась дверь самолета

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Фото: «УлПресса»
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Во время учебно-тренировочного полета в Ульяновске оторвалась дверь самолета. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает «УлПресса».

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На борту самолета DА-40NG, принадлежащего Ульяновскому институту гражданской авиации, находились командир-инструктор и курсант. При заходе на посадку задняя дверь воздушного судна открылась и оторвалась от корпуса. Самолет был вынужден уходить на второй круг.

Указано, что никто не пострадал. Оторванную часть корпуса удалось отыскать.

Ульяновская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

В июне стало известно, что у американского истребителя пятого поколения F-35A Lightning II на базе ВВС США Hill в штате Юта подломились шасси в ходе приземления после тренировочного полета. Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса была временно закрыта, а тренировочные полеты приостановлены.

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