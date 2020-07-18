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Мэр канадского Оквилла заявил о желании убрать кенотаф дивизии СС «Галичина»
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Мэр канадского Оквилла заявил о желании убрать кенотаф дивизии СС «Галичина»

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Фото: Global Look Press/Jürgen Schwenkenbecher
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Мэр канадского Оквилла Роб Бертон после инцидента с осквернением кенотафа солдатам 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» (запрещенная в России организация) заявил, что распорядился бы убрать его, если бы такая возможность была предусмотрена законодательством. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает телеканал CBC.

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«Это отвратительно лично для меня, члены моей семьи погибли, сражаясь с нацистами. Если бы законы [провинции. — Ред.] Онтарио позволяли мне убрать его (кенотаф. — Ред.), то я сделал бы это 14 лет назад», — сказал градоначальник.

Он указал на то, что памятник находится на территории частного украинского кладбища святого Владимира, а местные власти не могут принимать решений относительно того, что может находиться на частном участке.

В свою очередь глава полиции региона Халтон Стив Таннер поддержал призывы убрать кенотаф.

«Я лично шокирован и удивлен тем, что такой памятник вообще существует», — отметил он.

Разговоры о необходимости убрать памятник начались после инцидента с осквернением кенотафа в июне. Неизвестные оставили на монументе надпись Nazi war monument («Нацистский военный памятник»). Полиция Оквилла начала расследование инцидента как преступления, совершенного на почве ненависти, однако 17 июля сделала заявление, что ни в какой форме не поддерживает нацистов.

Боевики дивизии СС «Галичина» причастны к карательным акциям и массовым убийствам во время Великой Отечественной войны.

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