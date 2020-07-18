Посольство РФ в Нигерии выяснит данные о захвате танкера с россиянами

Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть россияне. Об этом сообщили «РИА Новости» в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже в субботу, 18 июля.

«Посольство не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, посольство проверяет эту информацию», — сказали в дипмиссии, отвечая на вопрос, сколько граждан России могли захватить пираты.

О том, что пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе, стало известно ранее, в субботу. Отмечалось, что среди 15 членов экипажа, взятых в заложники, могут быть россияне и украинцы. Нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно шло под флагом Либерии.