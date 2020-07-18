Новый автобусный маршрут запустили во Владивостоке

Во Владивостоке начал работу новый городской автобусный маршрут № 5 «Катерная – Площадь Борцов Революции – Катерная». Рейс отправляется от новой остановки, которая расположена в районе дома № 12 на Океанском проспекте. Решается вопрос с обустройством павильона.

На ряде городских маршрутов произошли изменения. Продлен маршрут № 42 «Садгород – 2-я Речка – Садгород» и № 44Д «Ст. Угольная – ВГУЭС» до остановочного пункта «Фуникулер», передает Vostokmedia. На маршруте № 66 «64-й микрорайон – Площадь Борцов Революции» увеличилось количество автобусов. Кроме того, по многочисленным просьбам жителей города муниципальный маршрут № 98Ц «Луговая – Площадь Борцов Революции – Снеговая Падь – Луговая» теперь начинает движение с остановочного пункта «Поликлиника № 9».

Как стало известно 1 июля, во Владивостоке к 160-летию города открыли фуникулер. Это произошло спустя месяц после начала капитального ремонта. В последний раз фуникулер ремонтировали 16 лет назад. Городской подъемник работает с понедельника по субботу с 7:00 до 20:00, а в воскресенье — с 7:30 до 20:00.