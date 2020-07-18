Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мэр канадского Оквилла заявил о желании убрать кенотаф дивизии СС «Галичина»
Мир
Посольство РФ в Нигерии выяснит данные о захвате танкера с россиянами
Общество
Мишустин утвердил введение электронных трудовых книжек
Происшествия
Найденная мертвой в Москве фигуристка оставила предсмертную записку
Авто
В Госдуме предложили освободить ряд водителей от транспортного налога

Новый автобусный маршрут запустили во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке начал работу новый городской автобусный маршрут № 5 «Катерная – Площадь Борцов Революции – Катерная». Рейс отправляется от новой остановки, которая расположена в районе дома № 12 на Океанском проспекте. Решается вопрос с обустройством павильона.

На ряде городских маршрутов произошли изменения. Продлен маршрут № 42 «Садгород – 2-я Речка – Садгород» и № 44Д «Ст. Угольная – ВГУЭС» до остановочного пункта «Фуникулер», передает Vostokmedia. На маршруте № 66 «64-й микрорайон – Площадь Борцов Революции» увеличилось количество автобусов. Кроме того, по многочисленным просьбам жителей города муниципальный маршрут № 98Ц «Луговая – Площадь Борцов Революции – Снеговая Падь – Луговая» теперь начинает движение с остановочного пункта «Поликлиника № 9».

Как стало известно 1 июля, во Владивостоке к 160-летию города открыли фуникулер. Это произошло спустя месяц после начала капитального ремонта. В последний раз фуникулер ремонтировали 16 лет назад. Городской подъемник работает с понедельника по субботу с 7:00 до 20:00, а в воскресенье — с 7:30 до 20:00.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020