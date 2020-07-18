В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников

В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России задержали сразу двух сотрудников: старшего оперуполномоченного оперативного отдела Владислава Остапенко и инспектора режима отдела и надзора Сергея Войтко. Правоохранителей подозревают в том, что они с января по июнь 2019 года обеспечивали подследственных мобильными телефонами, сим-картами и интернетом.

«Телефонные аппараты и модемы были спрятаны в углублениях, которые сидельцы выдалбливали ложками в деревянных нарах и мебели. Говорили арестанты через микрофоны, многие пользовались беспроводными наушниками», — рассказали следователи.

Во время обыска подозреваемые попытались уничтожить бухгалтерию, однако часть записей, утилизированных в канализацию, удалось спасти. Документация свидетельствует о том, что заключенные успели заплатить сотрудникам изолятора больше 5 млн рублей, а еще около 7 млн рублей вложили в новую технику.

«В ходе предварительного следствия выяснилось, что Войтко и Остапенко проводили сходки авторитетов, а в январе 2019-го требовали с одного из подследственных 500 тыс. рублей, угрожая при этом ухудшением условий содержания», — заявила помощница руководителя СК России по городу Москве Юлия Иванова.

В феврале в следственном изоляторе № 1 «Матросская Тишина» найдено тело мужчины. Медицинская экспертиза не выявила признаков насильственной смерти. Арестант обвинялся в сбыте наркотиков.