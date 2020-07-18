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Матчи чемпионата России по пляжному футболу отменили в Саратове

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В этом году любители пляжного футбола не увидят матчей на Театральной площади Саратова. Отменен тур Суперлиги чемпионата России, который должен был пройти с 4 по 9 августа. Соответствующее письмо поступило в Российский футбольный союз от министра молодежной политики и спорта Саратовской области Александра Абросимова.

Это связано с ограничениями по коронавирусу. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки управление Роспотребнадзора по региону не согласовало проведение соревнований, отмечает ИА «Взгляд-инфо».

В Саратове с местной «Дельтой» должны были сыграть все три призера прошлого сезона: «Кристалл» (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Крылья Советов» (Самара), а также «Локомотив» (Москва) и «Динамо-Самара». Теперь эти матчи должна принять Москва, где проведение соревнований по пляжному футболу разрешено.

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