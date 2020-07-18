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Возбуждено первое дело против участника июльского митинга в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве возбудили первое уголовное дело в отношении участника несанкционированной акции, которая прошла в столице вечером 15 июля. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 18 июля.

Дело возбудили против 18-летнего Гусейна Наджафова по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Мужчину задержали вечером 15 июля около дома № 17 на улице Тверской. По данным телеканала, когда его вели к автозаку, он активно вырывался, а возле двери автобуса ударил одного из полицейских кулаком в висок. Позже силовику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

Несогласованная акция прошла в центре Москве 15 июля. Протестующие перекрыли проезжую часть в районе Петровского бульвара и создавали помехи дорожному движению. Акции также прошли в других регионах.

В результате полиция задержала более 130 человек, позже стало известно о 139 задержанных. На следующий день в столичном управлении МВД сообщили, что к ответственности за нарушение правил проведения митингов в городе привлекли 62 человек.

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