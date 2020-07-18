Во французском Нанте загорелся собор Святых Петра и Павла

Во французском городе Нант на западе Франции горит собор Святых Петра и Павла. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарных.

На борьбу с огнем направлены два пожарных подразделения. Издание France Bleu Loire Océan уточняет, что возгорание тушат 60 пожарных и не менее шести машин.

Сигнал о возгорании поступил примерно в 07:44 утра (08:44 мск).

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором заметно, как из окна между двумя башнями собора видно густой черный дым.

Финансовое издание Russian Market также опубликовало видео пожара на своей странице в Twitter. На кадрах видно, что огонь полыхает внутри собора.

Отмечается, что первый пожар произошел в соборе в 1972 году, с огнем боролись пять часов. Здание было закрыто в течение трех лет и было открыто для богослужений в 1985 году.

Собор Святых Петра и Павла заложили еще в 1434 году, на его строительство ушло 457 лет. Он является одной из крупнейших готических церквей Бретани и всей Франции.

15 апреля 2019 года произошел крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери. Обрушились крыша, шпиль XIX века и часы, огонь также перекинулся на левую башню собора. Потушить его удалось только на следующий день.