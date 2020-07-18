Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
За сутки в России 6234 человека заболели COVID-19
Мир
Депутат рады призвал распустить действующее руководство для спасения Украины
Общество
Мишустин утвердил введение электронных трудовых книжек
Происшествия
Фигуристка Александровская погибла после падения из окна
Мир
КНДР объявила о создании вакцины-кандидата от COVID-19

Под Калининградом обезвредили осколочную авиабомбу времен войны

0
Фото: mil.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Саперы Балтийского флота на территории Калининградской области обезвредили 10 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, среди которых была осколочная авиабомба АО-20-2,5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтфлота в субботу, 18 июля.

Историческое сражение: почему на Западе пытаются переписать историю Второй Мировой войны
И кому выгодна ложь в адрес России: спецпроект «Известий»

«Специалисты групп разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота и соединения морской пехоты Балтийского флота обезвредили 10 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Калининградской области», — отмечает пресс-служба.

Бомбу АО-20-2,5 и семь взрывателей обнаружили на территории Гурьевского городского округа. 120-мм артиллерийский снаряд и 75-мм артиллерийский снаряд нашли у поселка Павлово Балтийского городского округа. Найденные снаряды вывезли на военные полигоны для последующего уничтожения.

С начала этого года специалисты групп разминирования Балтфлота обезвредили более 1,2 тыс. разных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Накануне СМИ сообщили, что в материковой части Гонконга обезвредили американскую авиабомбу времен Второй мировой войны.

Отмечалось, что снаряд длиной около 1 м и весом 45 кг был сильно поврежден и находился в нестабильном состоянии. Его обнаружили в районе старого аэропорта Кайтак, закрытого в 1998 году. Из опасной зоны эвакуировали 2,3 тыс. человек и закрыли ближайшую станцию метро.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020