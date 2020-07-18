Под Калининградом обезвредили осколочную авиабомбу времен войны

Саперы Балтийского флота на территории Калининградской области обезвредили 10 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, среди которых была осколочная авиабомба АО-20-2,5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтфлота в субботу, 18 июля.

«Специалисты групп разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота и соединения морской пехоты Балтийского флота обезвредили 10 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Калининградской области», — отмечает пресс-служба.

Бомбу АО-20-2,5 и семь взрывателей обнаружили на территории Гурьевского городского округа. 120-мм артиллерийский снаряд и 75-мм артиллерийский снаряд нашли у поселка Павлово Балтийского городского округа. Найденные снаряды вывезли на военные полигоны для последующего уничтожения.

С начала этого года специалисты групп разминирования Балтфлота обезвредили более 1,2 тыс. разных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Накануне СМИ сообщили, что в материковой части Гонконга обезвредили американскую авиабомбу времен Второй мировой войны.

Отмечалось, что снаряд длиной около 1 м и весом 45 кг был сильно поврежден и находился в нестабильном состоянии. Его обнаружили в районе старого аэропорта Кайтак, закрытого в 1998 году. Из опасной зоны эвакуировали 2,3 тыс. человек и закрыли ближайшую станцию метро.