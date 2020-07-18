Антивандальные фигурки установят вместо лебедей на фонтане в Сыктывкаре

В Сыктывкаре вандалы свернули голову очередному гранитному лебедю в фонтане у «Детского мира» и сбросили фигурку в воду. Такое происходит уже не в первый раз.

Из-за последнего случая лебеди больше не вернутся на привычное место. Их заменят более практичными и прочными скульптурами, передает ИА «Комиинформ».

«Да, действительно, вандалами были демонтированы шеи у трех лебедей, поэтому все четыре лебедя были демонтированы и увезены на базу МКП «Жилкомсервис». Взамен на освободившихся местах будут установлены новые антивандальные фигурки в виде рыб», – сообщили в администрации города.

Напомним,в республике Коми в этом году планируют благоустроить 111 общественных территорий, в том числе 12 скверов. В них обустроят пешеходные дорожки, современное освещение, установят арт-объекты, а также проведут озеленительные работы. На площади около центрального бассейна Сыктывкара высадят деревья, установят новые светильники и часы, отремонтируют стелу с олимпийцами и выполнят другие работы.