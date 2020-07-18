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Мишустин утвердил введение электронных трудовых книжек
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Мишустин утвердил введение электронных трудовых книжек

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут с 1 января 2021 года устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Об этом сообщается в субботу, 18 июля, на сайте правительства.

Постановление вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек.

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«Электронная форма трудовой книжки — почти полный аналог бумажной. В ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора», — отмечается в сообщении.

Посмотреть электронную трудовую можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг и через приложения этих ресурсов для смартфонов. Информацию из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.

До 31 октября работодатели должны уведомить сотрудников о возможности выбора формата трудовой книжки — бумажного или электронного.

Сотрудники до 31 декабря должны определиться с выбором. Если работник не подаст заявления, за ним сохранится бумажная версия. У тех, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, будут только электронные книжки.

При выборе электронной формы бумажная трудовая выдается на руки, а работодатель перестает отвечать за нее. В электронном варианте будет фиксироваться информация, начиная с 2020 года, поэтому бумажную трудовую нужно сохранить.

При выборе бумажного варианта работодатель продолжит вносить в нее сведения наряду с электронной формой. Изменить решение и перейти на электронную версию можно в любой момент после 2021 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки в конце 2019 года. Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года.

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