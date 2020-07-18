Лидер движения за гражданские права Джон Льюис скончался в США

Американский политик, лидер борцов за гражданские права конгрессмен Джон Льюис скончался в возрасте 80 лет в США. Об этом на своем сайте сообщила спикер палаты представителей конгресса демократ Нэнси Пелоси.

По ее словам, Льюис умер после продолжительной борьбы с онкологией. Пелоси также добавила, что в этот день Америка оплакивает одного из величайших герое своей истории и назвала политика «совестью Конгресса».

Джон Льюис более 30 лет был одним их лидеров движения за гражданские права. Пелоси также отметила, что несмотря на болезнь в последние недели Льюис посещал мирные акции протеста против расизма в США.