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В Минобороны рассказали о строительстве медицинского центра в Тыве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Многофункциональный медицинский центр для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению построят в городе Кызыл в Республике Тыва по поручению президента России Владимира Путина. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгe уже отдал указания о строительстве. Новый медцентр будет рассчитан на 200 мест, он получит самое современное оборудование для приема и лечения пациентом, в том числе с коронавирусной инфекцией.

Центр в Кызыле строится по типовому проекту Минобороны, который ранее уже успешно реализовали в рамках выполнения госзадачи по строительству 16 профильных медицинских центров в 15 регионах страны, в том числе в Дагестане, Хабаровске, Пензе, Воронеже и Подольске.

Военные уже приступили к подготовке площадки под строительства центра, сейчас расчищается территория, происходит выборка грунта под устройство котлована здания. Национальный центр управления обороной РФ осуществляет непрерывный круглосуточный мониторинг за ходом строительства с помощью камер высокого разрешения.

30 июня министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину, что Министерство обороны России завершило строительство четырех медицинских центров для лечения COVID-19 и других болезней.

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