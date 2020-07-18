США и Индия договорились о возобновлении пассажирского авиасообщения

США и Индия пришли к соглашению о возобновлении пассажирских авиарейсов между двумя странами. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщило министерство транспорта США.

Ранее американское ведомство обвинило индийские власти в несправедливом подходе к чартерным рейсам и заявило, что чартерные рейсы из Индии будут осуществляться только со специального разрешения на каждый рейс.

Теперь, после достижения договоренности, это распоряжение будет отозвано, а авиакомпании Air India будет разрешено летать между двумя странами.

8 июля американская авиакомпания United Airlines возобновила полеты в Китай. По словам Патрика Куэйла, вице-президента компании по международным сетям и альянсам, возобновление рейсов Шанхай–Сан-Франциско является важным шагом в восстановлении международной сети.