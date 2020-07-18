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Отказавшийся покидать ладонь воробей умилил пользователей Сети

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Фото: соцсети
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Трогательное видео с воробьем, отказывающимся улетать с ладони девушки, покорило пользователей Сети. Об этом сообщает «Ридус».

На кадрах видно, что девушка держит воробья в ладони и пытается отправить чирикающего гостя в воздух несколько раз, однако птица все равно возвращается назад.

Такое поведение пернатого поразило интернет-сообщество. Пользователи задавались вопросами — как девушка смогла настолько расположить к себе птицу.

«О мой бог, она диснеевская принцесса?», «Я тоже хочу держать воробушка! Как она смогла его так приручить?», «Наверное, она его выкормила, когда он был совсем крохой, а теперь решила отпустить», — писали они.

Ранее Сеть растрогало видео «обнимашек» с медведем. На кадрах мужчина гладит опасного хищника, а потом уютно ложится вместе с ним. Смельчака не испугали ни размер медведя, ни его огромные когти.

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