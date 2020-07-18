В МЧС рассказали о ситуации с подтоплениями на юге России

Ливень подтопил 100 участков в селе Прасковея на Ставрополье. Осадки привели к переполнению каналов оросительной системы. Под водой дворы частных домовладений. Проливной дождь залил часть региональной трассы, было ограничено движение.

В Ростове из-за ливня размыло Текучёвский мост. Асфальт разрушился от мощного потока воды. На станции Ростов-Главный дождями затопило два железнодорожных пути. Там работала спецтехника для откачивания воды. На работу поездов происшествие не повлияло.

Дождь затопил цех на заводе «Ростсельмаш». Однако повреждения устранили, останавливать работу предприятию не пришлось. В Ростове-на-Дону утонули десятки машин. Разделительные ограждения на дорогах превратились в водопады. Из-за сильного течения пешеходы не могли устоять на ногах.