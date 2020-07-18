Google будет блокировать рекламу сайтов c ложной информацией о коронавирусе

Реклама сайтов, распространяющих неподтвержденные теории о коронавирусе, будет блокироваться на сервисах Google. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

По его информации, за время пандемии специалисты Google выявили и заблокировали более 200 млн рекламных объявлений ресурсов, содержащих псевдомедицинские теории, которые могут быть опасны для людей.

Вместе с тем руководство Google решило принять дополнительные меры, исходя из того, что к концу года убытки компании от рекламы ресурсов, распространяющих неподтвержденную информацию о коронавирусе, могут составить до $19 млн. В связи с этим начиная с августа особое внимание будет уделяться сайтам, посвященным конспирологическим теориям, связанным конкретно с COVID-19.

К их числу относится, например, утверждение о том, что основатель американской технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс якобы намерен вживлять людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса. В июне он назвал эти домыслы «крайне глупыми или странными».