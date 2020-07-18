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Петиция за отставку Зеленского набрала более 26 тыс. голосов

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Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов. Данные опубликованы на сайте главы государства. Зеленский признался, что не задекларировал часть доходов. Автор петиции — политтехнолог Виктор Уколов. Он опубликовал ее 8 июля, после того как президент Украины признался, что не задекларировал сумму доходов от продажи облигаций внутреннего госзайма. Сейчас под документом подписались 26 тыс. человек — при необходимом минимуме 25 тыс.

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