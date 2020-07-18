Петиция за отставку Зеленского набрала более 26 тыс. голосов
Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов. Данные опубликованы на сайте главы государства. Зеленский признался, что не задекларировал часть доходов. Автор петиции — политтехнолог Виктор Уколов. Он опубликовал ее 8 июля, после того как президент Украины признался, что не задекларировал сумму доходов от продажи облигаций внутреннего госзайма. Сейчас под документом подписались 26 тыс. человек — при необходимом минимуме 25 тыс.