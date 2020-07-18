Около 150 самолетов ЮВО проверены на готовность к перебазированию

Около 150 самолетов ЮВО проверены на готовность к перебазированию

2020-07-18 03:00:18

2020-07-18 03:00:18

2020-07-18 03:00:18

2020-07-18 03:00:18

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