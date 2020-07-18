Мужчина ранен во время стрельбы на юго-востоке Москвы

Мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Трофимова на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, трое мужчин и девушка заметили пришвартованную к берегу реки яхту и залезли на нее. На яхте уже восемь лет проживает мужчина, который в этот вечер отдыхал там с друзьями.

Он обратился к молодым людям с требованием покинуть его судно, но они не обратили внимания на увещевания. В результате один из находившихся на яхте мужчин схватился за оружие. Предположительно, пострадавший получил ранение в ногу.

Местные жители услышали выстрелы и вызвали полицию, которая оперативно прибыла на место происшествия. Пострадавший мужчина был передан медикам, одного из участников конфликта со стрельбой задержали. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

12 июля неизвестный открыл стрельбу из автомобиля на Ярцевской улице в Москве. Сообщалось, что стрельба велась из черного Mercedes с госномером Е 105 УХ. Подозреваемый был задержан позднее в тот же день.