ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки беспилотников в районе населенного пункта Саламия в провинции Хама вечером в четверг, 16 июля.

На данный момент неизвестны место, откуда были отправлены беспилотные летательные аппараты, а также их принадлежность, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

24 июня сообщалось, что ПВО Сирии отразили вражескую атаку в районе провинции Хама. Атака на сирийскую территорию велась из воздушного пространства. По предварительным данным, нападение совершили израильские силы.

Вечером 23 июня сообщалось, что военные Сирии отразили воздушные атаки в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли двое сирийских военнослужащих.

4 июня стало известно, что девять бойцов правительственных сил Сирии погибли во время ударов израильских ВВС по окрестностям города Масьяф в провинции Хама.