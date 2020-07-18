Предупреждение об угрозе паводков на реках в Подмосковье продлили до 20 июля

Росгидромет продлил предупреждение о формировании паводков на реках в Подмосковье до 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 17 июля.

«Росгидромет продлил предупреждение о формировании быстроразвивающихся паводков на реках Московской области до 20 июля», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что из-за выпадения сильных дождей на умеренно и хорошо увлажненные речные водосборы в верховьях реки Москва и притока Оки, реки Протва сформировались высокие паводки.

«Общий подъем уровня воды за паводок на реке Лусянка составил 185 см, на реке Протва - 153 см, на р. Москва — 167 см», — сообщает пресс-служба.

Ранее 17 июля сообщалось, что пасмурная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозами и ветром до 17 м/с ожидаются на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО) России 17–19 июля. В воскресенье, 19 июля, на юге округа потеплеет до +26...+28 градусов. В большинстве регионов воздух прогреется не выше +22...+23 градусов.