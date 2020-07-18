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Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.

Отмечается, что встреча возобновится в субботу, 18 июля в 11:00 по местному времени (12:00 мск). Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран ЕС, дискуссия продолжалась почти 12 часов, однако достичь консенсуса не удалось.

При этом другой дипломат отметил, что переговоры по бюджету заблокировал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, у которого, предположительно, есть свое видение управления фондом восстановления.

Чрезвычайный саммит лидеров стран Евросоюза будет длиться в Брюсселе 17–18 июля. Участники обсудят план восстановления экономик после коронавирусного кризиса и бюджет Евросоюза на ближайшие семь лет.

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