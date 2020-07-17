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Взрыв произошел у станции метро в Киеве

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Фото: facebook.com@kyivmetro
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У станции метро «Шулявская» на проспекте Победы в Киеве произошел взрыв, сообщается 17 июля в соцсети Facebook Киевского метрополитена.

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«Неизвестное устройство взорвалось в мусорной урне у входа на станцию метро «Шулявская» в 20:08», — говорится в сообщении.

При взрыве были повреждены оконные стекла станции.

Один прохожий получил травму ноги, он госпитализирован.

Метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.

На сайте Национальной полиции Украины также сообщается, что на месте работают следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи. Правоохранители проводят ряд необходимых первоочередных следственных действий и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее, в июне, сообщалось о гибели супружеской пары в станице Луганской на Украине при детонации неустановленного взрывного устройства. В тот же день при взрыве неизвестного предмета пострадала женщина в одном из частных домов села Иванополье Донецкой области Украины, которое находится под контролем Киева.

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