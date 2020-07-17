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Новая общеобразовательная школа откроется в Курске

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Учреждения образования Курска получат в этом году около 120 млн рублей на ремонтные работы в зданиях и на прилегающих территориях. Сейчас к вводу в строй готовится новая школа №58 на проспекте Клыкова, рассчитанная на 1 тыс. мест.

По национальному проекту «Образование» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 7 млн рублей будут потрачены на ремонт шести учреждений дополнительного обучения. Еще 3 млн рублей из городского бюджета направят на ремонт муниципальных детских загородных лагерей, сообщает ИА «Абирег».

В администрации Курска отмечают всё большую востребованность проекта «Народный бюджет». В нем принимают участие 12 школ и 10 детских садов, в то время как в 2019 году участвовали только одна школа и три детских сада.

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