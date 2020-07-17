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Росгвардия обнаружила в Дагестане тайник с боеприпасами
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Росгвардия обнаружила в Дагестане тайник с боеприпасами

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Фото: управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан/05.rosgvard.ru
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В Дагестане сотрудники Росгвардии обнаружили схрон боеприпасов. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает пресс-центр Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых управлением Росгвардии по Республике Дагестан совместно с сотрудниками региональных УФСБ России и МВД, в окрестностях села Харачи Унцукульского района обнаружен схрон с боеприпасами», — говорится в заявлении.

В тайнике находились две минометные мины, ручные гранаты, несколько снайперских винтовок, боеприпасы, медикаменты и специальное обмундирование.

Взрывотехники на месте уничтожили данный арсенал. В настоящее время проводится следствие. Возбуждено уголовное дело.

В ходе контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана 22 мая сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали шесть боевиков.

В ноябре прошлого года Центр общественных связей ФСБ России показал, как проходило задержание в Дагестане участников банды «Шараповские», и продемонстрировал арсенал изъятого у них оружия и боеприпасов.

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