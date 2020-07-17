Женщина сбила троих детей на переходе в Санкт-Петербурге

В Калининском районе Санкт-Петербурга трое детей пострадали при наезде автомобиля Nissan X-Trail, за рулем которого сидела женщина. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД в пятницу, 17 июля.

Дети получили травмы средней степени тяжести.

В районе 16:25 пятницы около дома № 77 по Северному проспекту водитель наехала на девочек 11 и 12 лет и 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.

Водителю 25 лет, она имеет шестилетний стаж управления автомобилем.

По факту происшествия начата проверка, добавили в ведомстве.

Ранее, 18 июня, водитель внедорожника Volkswagen Touareg сбил шесть человек на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Колпино одноименного района Санкт-Петербурга. Пострадали четверо детей и две женщины.