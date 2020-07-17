Собянин спрогнозировал сроки восстановления экономики Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 17 июля, заявил, что ожидает восстановления экономики столицы до нормального уровня за полгода, если не произойдет ничего радикального.

На сегодняшний день, по его словам, малый и средний бизнес, в том числе в сфере торговли и общепита, уже начал хорошо восстанавливаться. Так, кассовые обороты предприятий их этих сфер примерно такие же как и в прошлом году.

При этом, как отметил мэр, в 2020 году город из-за пандемии коронавируса может недополучить до 600 млн рублей. Собянин отметил, что это «колоссальная сумма», которая возникнет не только на фоне карантина, но и из-за его долгосрочных последствий.

«От запланированного бюджета выпадающие доходы составят от 500 [млрд] до 600 млрд рублей за год. Это колоссальная сумма. Не только за четыре месяца, это длящаяся история. Это волна, связанная с налогом на прибыль, снижением заработной платы, снижением подоходного налога, снижением активности инвесторов», — заявил мэр в эфире радио «Комсомольская правда».

Накануне в Счетной палате заявили, что выпадающие доходы российских регионов по итогам 2020 года могут превысить 2 трлн рублей. Причем сильнее всего от кризиса пострадают регионы, доходы которых зависят от состояния в сферах услуг населению: Краснодарский край, Республика Крым и Северный Кавказ. Кроме того, сложности возникнут в крупных городских агломерациях, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Татарстан и Свердловская область.

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