Липецкие аграрии получат субсидии за рапс и сою

Министерство сельского хозяйства России подписало финансовые соглашения с регионами на предоставление субсидий из федерального бюджета на стимулирование увеличения производства сои и рапса. Всего заключили подобные соглашения 39 субъектов РФ. На эти цели направлено 3,3 млрд рублей.

В число подписавших соглашение входит и Липецкая область. Регион получил из федерального бюджета 80,6 млн рублей. Еще 4,2 млн рублей будет выделено из областной казны.

Средства направят аграриям на компенсацию части затрат, которые возникают при производстве масличных культур. Это форма господдержки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Она должна способствовать увеличению объемов выпуска продукции переработки масличных культур.

В Липецкой области продукция масложировой отрасли занимает порядка 30% в общем объеме экспорта продукции АПК. В прошлом году объем экспорта растительного масла увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, пишет Lipetskmedia.