Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В России назвали исключающие применение вакцины от COVID-19 заболевания
Интернет
Количество скомпрометированных данных в мире увеличилось вдвое
Интернет
В Генпрокуратуре рассказали о росте числа киберпреступлений во время карантина
Мир
Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам с Баку
Общество
Дело Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения

Липецкие аграрии получат субсидии за рапс и сою

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство сельского хозяйства России подписало финансовые соглашения с регионами на предоставление субсидий из федерального бюджета на стимулирование увеличения производства сои и рапса. Всего заключили подобные соглашения 39 субъектов РФ. На эти цели направлено 3,3 млрд рублей.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

В число подписавших соглашение входит и Липецкая область. Регион получил из федерального бюджета 80,6 млн рублей. Еще 4,2 млн рублей будет выделено из областной казны.

Средства направят аграриям на компенсацию части затрат, которые возникают при производстве масличных культур. Это форма господдержки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Она должна способствовать увеличению объемов выпуска продукции переработки масличных культур.

В Липецкой области продукция масложировой отрасли занимает порядка 30% в общем объеме экспорта продукции АПК. В прошлом году объем экспорта растительного масла увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, пишет Lipetskmedia.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020