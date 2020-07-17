Замыкая круг: Евгений Воронов стал игроком баскетбольных «Химок»

Капитан «Зенита» Евгений Воронов продолжит карьеру в «Химках». Контракт 34-летнего атакующего защитника рассчитан по схеме «1+1», сообщил «Известиям» официальный представитель игрока Сергей Тараканов. Таким образом, за свою карьеру россиянин сыграет за все пять российских топ-клубов. Ранее он выступал в «Зените» (2017–2020), УНИКСе (2016/17, 2008/09), «Локомотив-Кубани» (2014–2016) и ЦСКА (2011–2014). С последним Евгений Воронов дважды стал чемпионом Единой лиги, а также дважды играл в «Финале четырех» Евролиги. В составе сборной России баскетболист выиграл бронзу Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

Уход Евгения Воронова из «Зенита» — большая неожиданность. С конца 2017 года он был капитаном команды, а в сезоне-2019/20 — одним из лучших в составе сине-бело-голубых. В Евролиге защитник в среднем набирал 5,9 очка, 1,1 подбора и 1 передачу за 17,5 минуты игрового времени. При этом баскетболист проделывал невероятный объем черновой работы. Тем не менее, игрок не входил в планы Хавьера Паскуаля, который строит абсолютно новую команду. Этим летом клуб подписал уже пять игроков (Захаров, Пангос, Гудайтис, Бэрос, Риверс). Столько же баскетболистов покинули команду, включая капитана.

В качестве свободного агента Евгений Воронов быстро нашел себе новое место работы. Его контракт с подмосковными «Химками» подписан по схеме «1+1».

— Переговоры с «Химками» завершились успешно, Евгений доволен таким развитием событий и готов к новому вызову, — отметил в разговоре с «Известиями» агент игрока, олимпийский чемпион-1988 Сергей Тараканов. — Контракт подписан по схеме «1+1». Считаю, что подмосковный клуб сделал отличное приобретение. Уверен, что, несмотря на возраст, Евгений принесет много пользы желто-синим. Своей рабочей этикой, трудолюбием, отношением к делу. Сейчас он много занимается с личным тренером и к первым сборам будет в отличной форме. Добавлю, что это потеря для «Зенита». В переговорах они не проявили активности, и это странно.

Для «Химок» подписание Воронова — первый трансфер этого лета. Пока желто-синие не так активны на рынке. Велика вероятность, что вторым новичком станет Джордан Мики. Американский центровой уже выступал в Подмосковье в сезоне-2018/19, а затем перешел в «Реал». В минувшем розыгрыше Евролиги Мики набирал в среднем 9 очков и 4,1 подбора за матч.

Ранее клуб объявил об уходе российского центрового Петра Губанова, а также о продлении контрактов с Алексеем Шведом, Девином Букером, Егором Вяльцевым и Сергеем Моней.