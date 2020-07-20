В начале мая президент России Владимир Путин поставил цель правительству — до 2024 года увеличить численность сотрудников, занятых в малом и среднем бизнесе, с 16 до 25 млн человек. В условиях мирового экономического кризиса и пандемии коронавируса всё меньше граждан готовы открывать собственное дело: рынок нестабилен, а макроэкономические последствия предсказать практически невозможно. Поэтому для того, чтобы выполнить поставленную президентом цель, нужно поддержать существующий бизнес.

Необходимо внести изменения в федеральное законодательство, увеличив пороги по численности сотрудников и выручке для субъектов МСП в два раза. Эти изменения помогут убить сразу четырех зайцев: доступ к господдержке получит намного больше компаний; организации, выжившие в период пандемии, смогут избежать резкого повышения налогов; экспортеры продолжат наращивать объемы с прежними льготами, несмотря на волатильность рубля; импортозамещение станет более ощутимым и доступным.

Критерии для субъектов МСП были утверждены еще в 2015 году. Порог для средних предприятий составил 2 млрд по годовой выручке и 250 человек, работающих в организации. Тогда минимальный курс нацвалюты по отношению к доллару был на уровне 49 рублей, сейчас же мы видим курс на уровне 65–72 рублей. Такая существенная разница прежде всего связывает руки экспортерам и импортозамещающим компаниям, не дает им развиваться — всю выручку поглощают налоги, пошлины и сборы, которые резко вырастают, когда компания уже переросла порог и больше не считается средним предприятием.

Те экспортеры, которые занимались поставками за рубеж еще пять лет назад, получают почти в два раза больше рублей на ту же сумму долларов. Таким образом, выручка таких компаний растет исключительно из-за падающего курса нацвалюты, а прибыль, наоборот, либо стоит на месте, либо вовсе снижается. Как только компания перестает считаться средним предприятием, для нее заканчиваются комфортные условия — резко повышаются налоги, льготные ставки по кредитам больше не предоставляются, проверки со стороны контрольно-надзорных органов учащаются.

Аналогичная история складывается и с импортозамещением. После введения экономических санкций против России со стороны Евросоюза и США в 2014 году страна взяла курс на наращивание производства отечественной высокотехнологичной продукции, но комплектующие всё равно закупаются из-за границы. Из-за резкого падения курса рубля в 2014 году цены на комплектующие выросли в два, а то и в два с половиной раза. Даже при норме локального производства продукции в 70% рост цен составляет 15%, но чаще всего процент локализации достигает всего 50%, а значит, и продукция подорожала минимум на четверть. Также нельзя забывать и о том, что произошел существенный рост цен на энергоресурсы: на бензин, электроэнергию и пр. Все эти факторы привели к тому, что импортозамещающие компании преодолели порог выручки в 2 млрд рублей и лишились всех льготных программ, налоговых режимов и кредитных ставок. Компании вынуждены направлять прибыль не на наращивание производства, а на уплату долгов.

Все вышеперечисленные проблемы можно решить, увеличив пороги выручки и численности работников для субъектов МСП: для микропредприятий — до 30 человек и годовой выручкой до 200 млн рублей; для малых — до 200 сотрудников и выручкой до 1,6 млрд рублей; для средних — до 500 наемных работников и выручкой до 4 млрд. Эти меры облегчат предпринимателям прохождение кризиса и позволят претендовать на меры поддержки, о которой объявил Владимир Путин: отсрочки по налогам, страховым взносам, мораторий на банкротство, льготные займы на инвестирование и субсидии на выплаты МРОТ сотрудникам.

По данным Федеральной налоговой службы, на начало июня в реестр МСП входит более 6 млн компаний с 15,2 млн работников. Средних предприятий насчитывается всего около 17 тыс., в которых работает 1,7 млн сотрудников. Повышение порога по выручке до 4 млрд рублей и численности работников до 500 человек позволит войти в реестр МСП еще примерно 12 тыс. компаний — активным участникам экономического процесса, которым сейчас необходима государственная поддержка для преодоления их кризиса и дальнейшего роста.

Автор — вице-президент «Опоры России»

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