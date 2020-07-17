«Заблудившаяся» на саммите ЕС Меркель попала на видео

Канцлер Германии Ангела Меркель «заблудилась» во время саммита Евросоюза в Брюсселе. Кадры, на котором политик замешкалась, не зная, куда идти опубликовал журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter в пятницу, 17 июля.

На ролике видно, как Меркель, идя по красной ковровой дорожке, вдруг остановилась посреди коридора, стала неуверенно топтаться на месте и вопрошающе заглядывать за угол. Затем канцлер всё же решилась пойти дальше.

«Что там, за поворотом? Стоит ли идти?»: Меркель и опасности, подстерегающие на саммите ЕС», — написал журналист.

Чрезвычайный саммит лидеров стран Евросоюза будет длиться в Брюсселе 17–18 июля. Участники обсудят план восстановления экономик после коронавирусного кризиса и бюджет Евросоюза на ближайшие семь лет.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», 4 июля немецкий канцлер впервые после начала пандемии коронавируса появилась на публике в медицинской маске. По данным агентства, ранее ее обвиняли в лицемерии из-за пренебрежения средством индивидуальной защиты.