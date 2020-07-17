Биологи Приморского океанариума вывели рыб необычной окраски

В Приморском океанариуме получили потомство рыб-клоунов необычной окраски. Они появились в результате экспериментальной программы по разведению морских тропических рыб, кораллов и актиний.

Рыбы обладают окраской, которая в природе не встречается: вместо оранжевого на теле преобладает белый цвет.

Есть и почти полностью белые оцелярисы, цвет которых оттеняется черным на плавниках и оранжевым на голове, рассказала Vostokmedia ведущий специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Евгения Морозова.

Необычные рыбки отличаются от других только окрасом. Никаких особенностей в их содержании нет. Сородичи воспринимают их спокойно и принимают в свою семью.

В середине мая сообщалось, что к океанариуму на острове Русский приплыли две белухи, отпущенные ранее из китовой тюрьмы. Морских млекопитающих заметили рядом с вольером, в котором содержатся четыре белухи самого океанариума.