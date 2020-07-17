Выплаты пострадавшим от паводка гражданам начались в Коми

Жители Коми, пострадавшие от весеннего половодья, начали получать компенсации. Первые средства поступили в Прилузье.

Из-за аномального паводка пострадали несколько районов республики. По данным специалистов, такого масштабного половодья не было около 30 лет. Первые компенсации поступили в Прилузье, где пострадали 11 квартир в шести домах. Кроме того, в Удорском районе перечислены средства на ремонт 16 квартир в шести домах. Об этом пишет ИА FlashNord.

В Усть-Куломский район деньги поступят 17 июля. Там ущерб нанесен 183 жилым домам.

Расчеты по компенсациям для жителей Усть-Цилемского района проходят проверку в Минстрое республики. Там пострадали 372 дома.