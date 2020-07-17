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Соборная мечеть в Симферополе откроется в 2021 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Строители соборной мечети Крыма в Симферополе приступили к самой кропотливой и трудоемкой работе — облицовке здания мрамором. Завершены работы по обустройству теплового контура здания, сюда уже подведены все коммуникации. Основной купол мечети покрыт свинцовой крышей. Установлены внешние и внутренние окна, которые украшены витражами.

Отделочные работы также завершены во всех минаретах, сообщает Крыминформ. Во внутреннем дворике продолжается установка колонн. Все двери будут вручную собраны из древесины разных пород методом мозаики. В основе оформления интерьера самой большой в Крыму мечети — тюльпан. Архитекторы Идрис и Эмиль Юнусовы выбрали этот цветок как символ османов. Образ используют в настенных узорах и деталях интерьера. Этот символ широко представлен в культуре крымских татар. Так, изображение тюльпана можно увидеть во внутренней отделке Ханского дворца в Бахчисарае.

По информации крымского муфтията, соборная мечеть, предположительно, откроется в следующем году.

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