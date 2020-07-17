Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мурашко назвал долю заполненных реанимационных коек для больных COVID-19
Армия
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
Общество
Песков заявил о блестящей работе системы «президент — правительство» в России
Мир
Анкара высказалась против санкций США в отношении «Турецкого потока»
Общество
Регистрацию первой российской вакцины от COVID-19 наметили на август

В РФ началась проверка ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты

0
Выделить главное
вкл
выкл

В России началась внезапная проверка Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Такое распоряжение дал президент страны Владимир Путин. Цель проверки — оценить способность вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе страны. В рамках проверки пройдет более 50 боевых учений. Маневры будут отрабатываться на 52 полигонах на земле и воде. Привлечено почти 150 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил обеспечить строгое соблюдение правил безопасности, сохранность оружия и государственной собственности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020