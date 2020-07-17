В РФ началась проверка ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты

В России началась внезапная проверка Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Такое распоряжение дал президент страны Владимир Путин. Цель проверки — оценить способность вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе страны. В рамках проверки пройдет более 50 боевых учений. Маневры будут отрабатываться на 52 полигонах на земле и воде. Привлечено почти 150 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил обеспечить строгое соблюдение правил безопасности, сохранность оружия и государственной собственности.