В России планируют сохранять исторический облик городов

В России будут сохранять исторический облик городов и поселений. Минстрой разработал законопроект, который предъявляет требования к архитектурным решениям при строительстве новых зданий. Поправки планируют внести в Градостроительный кодекс. Девелоперов обяжут соблюдать требования к цвету фасада, размеру окон и высоте потолков. Сейчас нормы распространяются только на охраняемые объекты — отдельные здания и градостроительные ансамбли. Это приводит к тому, что рядом появляются строения другого стиля, что приводит к нарушению исторического облика и хаотичному формированию городской среды.