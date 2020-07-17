Частные музеи возьмут под государственный контроль

Частные российские музеи проверят на соответствие закону о музейной деятельности. Министерство культуры совместно с регионами разрабатывают реестр, в который войдут учреждения со всей страны. Эти музеи получат господдержку — в первую очередь информационную. Будут оценивать правовой статус, ценность музейных коллекций, а также ведение научно-просветительской деятельности. Под правовым статусом подразумевается, что музей должен быть оформлен как некоммерческая организация в сфере культуры. Но для многих малых музеев это нерентабельно. Поэтому представители музейного сообщества приняли идею настороженно. Первая версия реестра появится в конце августа — в нее попадут 400–500 музеев.