В Минспорте рассказали о первом после пандемии международном турнире в России

Первыми международными соревнованиями, которые пройдут в России после пандемии коронавируса, станут Игры стран СНГ. Об этом 17 июля заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

«На конец сентября запланированы первые международные соревнования — «Игры стран СНГ» в Казани, и в дальнейшем, в осенние месяцы, надеемся, что будут проведены комплексные соревнования, такие как спартакиады учащихся, всероссийская универсиада, хотя понимаем сложности, которые с этим связаны», — приводит его слова портал «Будущее России. Национальные проекты».

Министр подчеркнул, что при организации соревнований во главе угла стоит здоровье спортсменов, а также напомнил, что до сих пор действуют некоторые ограничения Роспотребнадзора. Однако, по словам Матыцина, есть надежда на реализацию всего «плана мероприятий по итогам года».

14 мая Минспорта направило регионам план снятия ограничений в сфере физкультуры и спорта в условиях пандемии коронавируса. Документ подразумевает отмену карантинных мер в три этапа: на первом гражданам по одному разрешается заниматься спортом на улице, на втором допускаются групповые занятия, третий предполагает полное снятие запретов.

В апреле Матыцин заявил, что в РФ из-за пандемии коронавируса остановлено около 1 тыс. спортивных соревнований. Российские спортсмены не приняли участие в 248 международных турнирах.