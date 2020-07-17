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Количество случаев коронавируса в Узбекистане превысило 15 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Количество случаев заболевания COVID-19 в Узбекистане превысило 15 тыс. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 июля в telegram-канале республиканского минздрава.

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«По состоянию на 17 июля 2020 года 10:00 (8:00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 15 349», — говорится в сообщении.

За последние сутки было зафиксировано 562 новых случая. Больший прирост был выявлен 14 июля — тогда было зарегистрировано 689 новых заболевших COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксировано четыре летальных исхода и 128 выздоровевших паиентов.

В общей сложности за все время пандемии в Узбекистане вылечились 8783 человека, 76 — умерли.

14 июля стало известно, что Российская Федерация поставила в зарубежные страны более 600 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в том числе в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь.

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