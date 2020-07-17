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Разведку у российских границ за неделю вели 32 иностранных самолета

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Фото: wikimedia.org
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За минувшую неделю разведывательную деятельность у российских границ вели 32 иностранных самолета-разведчика. Об этом сообщила газета российских Вооруженных сил «Красная звезда» в своей инфографике.

Отмечается, что помимо 32 самолетов, разведку вдоль границ России провели также четыре беспилотника. Нарушений воздушного пространства страны допущено не было, однако с целью контроля за этим российские истребители поднимались в воздух четыре раза.

15 июля сообщалось, что дальний разведывательный беспилотник ВВС США совершил многочасовой полет вблизи границ России на Черном море, Кавказе, а также российских границ с Донбассом. В общей сложности беспилотник находился около южных границ России около девяти часов.

В январе сообщалось, что стратегический разведывательный самолет британских Королевских военно-воздушных сил RC-135W 10 января провел длительный полет неподалеку от Калининградской области.

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