Разведку у российских границ за неделю вели 32 иностранных самолета

За минувшую неделю разведывательную деятельность у российских границ вели 32 иностранных самолета-разведчика. Об этом сообщила газета российских Вооруженных сил «Красная звезда» в своей инфографике.

Отмечается, что помимо 32 самолетов, разведку вдоль границ России провели также четыре беспилотника. Нарушений воздушного пространства страны допущено не было, однако с целью контроля за этим российские истребители поднимались в воздух четыре раза.

15 июля сообщалось, что дальний разведывательный беспилотник ВВС США совершил многочасовой полет вблизи границ России на Черном море, Кавказе, а также российских границ с Донбассом. В общей сложности беспилотник находился около южных границ России около девяти часов.

В январе сообщалось, что стратегический разведывательный самолет британских Королевских военно-воздушных сил RC-135W 10 января провел длительный полет неподалеку от Калининградской области.