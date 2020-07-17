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Гарик Харламов оказался инициатором развода с Кристиной Асмус

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Появились новые подробности развода актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова. Выяснилось, что по бумагам истцом выступил резидент Comedy Club. До этого актриса утверждала, что она является инициатором развода. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает kp.ru.

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Гарик Харламов и Кристина Асмус будут делить совместно нажитое имущество, а именно квартиру в центре Москвы и дом в элитном поселке Подмосковья. Шестилетняя дочь артистов Настя будет жить с мамой, а папа будет активно участвовать в ее воспитании.

Причина развода не разглашается.

В последнем списке богатых и знаменитых Forbes 39-летний Харламов на 20-м месте с годовым заработком $2,9 млн.

22 июня Харламов и Асмус в соцсетях сообщили о своем решении развестись. Артисты отметили, что останутся в дружеских отношениях ради общей дочери.

Харламов призвал окружающих не спекулировать на причинах расставания, указав, что фильм «Текст» или кто-то третий к этому отношения не имеют.

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