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Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ заходит на территорию спортивного маркетинга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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16 июля сейлз-хаус презентовал рынку уникальную Спортивную Экосистему ЭВЕРЕСТ. Продукт был представлен на онлайн-конференции «PROСПОРТ» в рамках серии бизнес-мероприятий EVEREST EXPERT в пресс-центре МИЦ «Известия».

О новом направлении в рамках секции «Everest has it all: на старт, внимание, спорт!» рассказала Каролина Соколова. Генеральный директор сейлз-хауса заявила о новаторстве в подходах, отметив омниканальные решения и преимущества единой точки входа как для брендов, так и для аудитории. Экосистема предлагает рекламодателям новые возможности и представляет собой карту активов, в которую входят телеканалы РЕН ТВ и UFC ТВ, IZ.ru, сайт и газета «Спорт-Экспресс», онлайн-сервис moretv.sport, спортивные блогеры HYPE, а также гоночный комплекс «Игора Драйв».

Каролина Соколова, генеральный директор сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ:
–– Спортивный маркетинг –– мощнейший инструмент, который позволяет эффективно продвигать бренд. Спорт объединяет, вдохновляет и создает суперлояльную, уникальную по качеству аудиторию. Размещаясь в спортивном контенте, бренды получают множество преимуществ, и одно из главных – его высокая эффективность с точки зрения создания эмоциональной связи с потребителями. Те невероятные эмоции, которые зрители получают во время матчей и соревнований, закрепляют бренд в памяти и дают заветный AdRecall в момент покупки. Чтобы спорт начал работать на вас, необязательно иметь спортивную платформу бренда –– используйте спортпродукт ЭВЕРЕСТ для решения конкретных задач по охвату и лояльности, используйте сезонные флайты и не бойтесь стать первыми в своей категории.

Спикером онлайн-конференции также выступила Анастасия Александрова, директор Департамента продаж спортивных ресурсов сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ, которая рассказала об успешных рекламных кампаниях спортивных брендов. После первой секции зрители увидели прямое включение из Санкт-Петербурга, с гоночного комплекса «Игора Драйв». Яна Белякова, начальник Департамента маркетинговых коммуникаций ПАО «Газпром нефть», непосредственно с офлайн-локации пояснила, почему спорт в последние годы набирает обороты и превращается в масштабный тренд, а также рассказала, какие безальтернативные преимущества могут найти рекламодатели, используя инструменты спортивного маркетинга.

Почему бренды выбирают амбассадорами успешных спортсменов, а также как превратить поклонников спорта в поклонников бренда, рассказали Антон Ефимов, Director OMD OM Digital OMD FUSE Sponsorship & Branded Content, и Андрей Громковский, глава UFC Russia, вице-президент UFC по России, в рамках секции «The winners take it all». Эксперты также проанализировали спортивный контент и причины роста спроса на него.

Онлайн-мероприятие завершила специальный гость Анастасия Нифонтова, мотогонщица, первая россиянка, принявшая участие в ралли «Дакар», атлет Red Bull. Мастер спорта международного класса объяснила феномен спорта как современного массового явления. Спортсменка считает, что человеку нравится работать на пределе своих возможностей, и еще больше –– ощущать свою причастность к тем видам активности, которые приносят самые важные победы великим спортсменам.

ССЫЛКА НА СОХРАНЕННЫЙ ПРЯМОЙ ЭФИР: https://www.facebook.com/everest.saleshouse/videos/289615332354758/

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