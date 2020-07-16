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Численность медведей в Амурской области выросла в два раза

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В Амурской области за девять лет численность медведей выросла почти в два раза. «К примеру, если в 2011 году в Приамурье насчитывалось 6 380 особей медведя, то в 2018 их было уже 11 609, а в 2020 — 12 449. Стабильный прирост объясняется отсутствием у вида естественных врагов и недостаточным интересом со стороны охотников», — пояснил ведущий специалист отдела охраны управления по охране животного мира региона Владислав Худолеев.

С начала года управление по охране животного мира области выдало семь разрешений на добычу опасных для людей хищников. Трех животных уже уничтожили, отмечает asn24.ru.

Визитов хищников в населенные пункты стало больше. Особенно это касается Тындинского района. По последним данным, там живет около 2 тыс. бурых медведей.

Добавим, что в России впервые проведут полный учет численности белых медведей. В 2021 году особей этого вида посчитают в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году — в море Лаптевых и Карском море, в 2023 году — в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца-Иосифа.

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