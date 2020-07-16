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Турция пообещала сохранить данные о российских системах С-400

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Фото: РИА Новости/Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
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Турция гарантирует России безопасность данных о зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400, которые Анкара получила у Москвы. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

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«Россия выразила обеспокоенность по поводу [сохранности] этих данных [о С-400], и Турция обещает защитить эти системы», — сказал Демир в интервью газете Milliyet.

На прошлой неделе стало известно, что Турция начала испытания российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» на истребителях американского производства F-16 и F-4 Phantom II.

Газета Defence News в конце июня сообщила, что США, в рамках законодательных инициатив, могут выкупить у Турции ЗРС С-400 российского производства.

Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Сделка вызвала острое недовольство со стороны США.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.

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