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Две девушки в Краснодаре подрались из-за шоколадных яиц

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Фото: youtube.com/Живое видео
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В одном из магазинов Краснодара две девушки устроили драку из-за неудавшейся кражи шоколадных яиц. Видеозапись происшествия опубликовали в четверг, 16 июля, на youtube-канале «Живое видео».

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что одна девушка берет несколько шоколадных яиц и кладет к себе в сумку, в то время как ее подруга разговаривает с кассиром. Когда продавщица заметила девушку возле стенда со сладостями, она попросила показать содержимое сумки, но подруга девушки убрала ее руки и не позволила это сделать.

На следующих кадрах виден момент драки, когда продавщица оказалась на асфальте между двумя автомобилями. Вторая девушка пыталась оттащить продавщицу от подруги.

Как отмечает телеканал «360», неизвестно, заявлял ли кто-нибудь из участниц конфликта в полицию.

14 июля сообщалось, что на юге Москвы произошла массовая драка между рабочими, занимавшимися укладкой плитки и бордюров на стройплощадке. Очевидцы рассказали, что участники конфликта накинулись друг на друга с кирпичами в руках.

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